В Челябинской области прогнозируют тепло до +22 градусов и отсутствие осадков

Однако ночью местами возможны заморозки до −2 градусов

В пятницу, 15 сентября, в Челябинской области ожидается солнечная и почти безветренная погода. День будет теплым: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +22 градусов.

В ночь на пятницу температура воздуха в Челябинске составит +7…+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью будет около +8 градусов, днем потеплеет до +18…+21 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточного направления до 2 метров в секунду.

В Сатке ожидаются ночные заморозки до −2 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Без осадков.

Жителям Карабаша синоптики обещают до +6 градусов ночью и +20 градусов днем. Малооблачно, без дождей.

В целом в регионе в ночные часы будет от +4 до +9°C, в горах и низинах температурные значения опустятся до отметки +1°C, местами возможны заморозки до −2°C. Утром в отдельных районах туман. Днем синоптики прогнозируют потепление до +17…+22 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.