В Челябинской области прогнозируют тепло до +15 градусов и порывистый ветер

Осадков не ожидается

Сегодня, 18 апреля, в Челябинской области ожидается потепление до +15 градусов. В регионе сохранится ветреная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют преимущественно переменную облачность.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около −2°C, днем потеплеет до 13—15 градусов со знаком плюс. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинской области 18 апреля также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Утром будет около −1°C, в низинах ниже. Днем воздух прогреется от +10 до +15°C. Ветер западного направления 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.