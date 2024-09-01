В Челябинской области прогнозируют сухую прохладную погоду 1 сентября

Возможен порывистый ветер

В первый осенний день в Челябинской области ожидается сухая прохладная погода. Некоторым районам повезет больше: там температура поднимется почти до +20 градусов. Ветер будет слабым, но с порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром столбики термометров приблизятся к +11°С, днем покажут от +15 до +17°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер северного направления до трех—восьми метров в секунду.

В Магнитогорске дневной прогрев составит около +16°С. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный слабый.

В Миассе воздух также прогреется до +16°С. Погода порадует жителей отсутствием осадков. Ветер северо-западного направления слабый.

В Сатке потеплеет до +15°С. День выдастся без осадков. Ветер северо-западный до двух метров в секунду.

Отметка на градуснике в Карабаше тоже зафиксируется на +15°С. Ясно. Ветер слабый северо-западного направления.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +10°С, местами ниже. Дневной прогрев составит от +14 до +19°С. Переменная облачность, в целом день пройдет без осадков. Ветер северной четверти от трех до восьми метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.