В Челябинской области прогнозируют сухую и ветреную погоду

Днем в регионе будет тепло

Сегодня, 17 августа, в Челябинской области воздух прогреется до +27 °C, в горах будет прохладнее. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами ожидается порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +11 °C, днем значительно потеплеет — до +24 °C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. В утренние часы температура воздуха составит около +11°C, днем столбики термометров поднимутся до +22, +27 °C. В горах и низинах обещают от +18 до +23 °C. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.