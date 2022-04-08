В Челябинской области прогнозируют солнечные и теплые выходные

В субботу утром синоптики обещают туманы

В предстоящие выходные, 9 и 10 апреля, в Челябинской области ожидается теплая погода без осадков. В субботу синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

Этой ночью в регионе столбики термометров покажут −3, +2°C, днем воздух прогреется до +11, +16°C, в низинах будет прохладнее — до +7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу ожидается −2, 0°C, днем потеплеет до +12, +14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 10 апреля, в Челябинской области в ночные часы прогнозируют −1, +4°C, днем температура воздуха составит +10, +15°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске 10 апреля синоптики обещают −1, +1°C, днем столбики термометров достигнут +11, +13°C. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду.