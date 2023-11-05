В Челябинской области прогнозируют солнечную погоду со слабым ветром

День будет прохладным

Сегодня, 5 ноября, день в Челябинской области будет преимущественно солнечным. Столбики термометров покажут около +1 градуса, местами выше. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха в дневные часы составит плюс 1 — 3 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Температура в городах и районах будет варьироваться в пределах от +1 до +6 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 2 — 7 метров в секунду.