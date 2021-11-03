В Челябинской области прогнозируют солнечную погоду и порывистый ветер

Днем 4 ноября столбики термометров поднимутся до +4°C

В четверг, 4 ноября, в Челябинской области ожидается потепление до +4°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет солнечной, но ветреной.

В ночь на четверг в регионе прогнозируют −7, −12°C, в низинах ожидается понижение температуры до −17°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −1, +4°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске также обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы ожидается −10, −12°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.