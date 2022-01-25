В Челябинской области прогнозируют солнечную погоду без осадков

Синоптики обещают потепление до −4 градусов

В среду, 26 января, в Челябинской области прогнозируют солнечную и теплую погоду. Столбики термометров в регионе поднимутся до −4°C. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ночные часы в отдельных районах будет морозно.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −19, −24°C, в низинах похолодает до −29°C. Днем воздух прогреется до −4, −9°C, в низинах ожидается до −14°C. Малооблачно, без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в среду также прогнозируют ясную погоду без осадков. В ночные часы похолодает до −21, −23°C, днем потеплеет до −7, −9°C. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.