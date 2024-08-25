В Челябинской области прогнозируют солнечную погоду 25 августа

Возможен порывистый ветер

Сегодня, 25 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, осадков почти не будет. В горных районах по-прежнему сохранится прохладная погода, на остальной территории — максимум +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня до +19 градусов и переменная облачность, без дождя. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду.

По области дожди маловероятны, в большинстве районов будет солнечно. Температура будет варьироваться в пределах от +16 до +21 градуса. Утром местами туман. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду с порывами.