В Челябинской области прогнозируют солнечную и ветреную погоду

Температура воздуха прогреется до +21°C

Сегодня, 8 мая, в Челябинской области прогнозируют солнечную и теплую погоду. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этим утром в регионе ожидается около +5°C. Днем ртутные столбики поднимутся от +16 до +21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +3°C, днем столбики термометров покажут от +18 до +20°C. Ветер юго-западный с переходом на восточный от 2 до 7 метров в секунду.