В Челябинской области прогнозируют снежные выходные

Ночные температуры в регионе будут морозными

В предстоящие выходные, 12 и 13 февраля, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. В Челябинске осадков не ожидается. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет почти безветренной.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров покажут −14, −19°C, при прояснении похолодает до −24°C, на крайнем западе ожидается повышение температуры до −9, −14°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. В восточной половине региона осадки будут сильными. На дорогах гололедица, местами сильная. Днем потеплеет до −5, −10°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юге-западе до умеренного. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ртутные столбики опустятся до −17, −19°C. Синоптики обещают снег, временами сильный. На дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до −7, −9°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области температура воздуха составит −15, −20°C, в горах столбики термометров опустятся до −25°C. Днем потеплеет до −5, −10°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье осадков не прогнозируют. В ночные часы столбики термометров достигнут −18, −20°C, днем воздух прогреется до −6, −8°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.