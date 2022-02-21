В Челябинской области прогнозируют снежную и ветреную погоду

Температура воздуха в регионе будет по‑прежнему теплой

Во вторник, 22 февраля, в Челябинской области прогнозируют снегопады и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха будет теплой.

В ночь на вторник в регионе обещают до −4, −9°C, при прояснении ожидается понижение температуры до −13°C. Небольшой снег, в горах до умеренного. Днем воздух прогреется до −4, +1°C, в низинах будет прохладнее — до −9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Гололедные и изморозевые явления. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Столбики термометров в ночные часы достигнут −5, −7°C, днем потеплеет до −1, +1°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.