В Челябинской области прогнозируют снегопады и сильный ветер

В отдельных районах ожидаются метели

Сегодня, 5 марта, в Челябинской области ожидаются сильный ветер, снегопады и метели. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о сильной гололедице на дорогах.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −14°C, в горах будет значительно теплее — до −4°C. Днем температура воздуха поднимется до −2, +3°C, в низинах будет чуть прохладнее — до −5°C. Облачно с прояснением, осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные. В отдельных районах метели. На дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная. Ветер восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также прогнозируют снег, метели гололед. Утром температура воздуха составит около −11°C. Днем воздух прогреется до −2, 0°C. Ветер восточной четверти от 7 до 12 метров в секунду.