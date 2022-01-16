В Челябинской области прогнозируют снегопады и метели

Температура воздуха будет теплой

Сегодня, 16 января, в Челябинской области прогнозируют потепление до −2°C, снегопады и порывистый ветер. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают метели.

Днем в регионе столбики термометров покажут −2, −7°C, в горах будет прохладнее — до −10°C. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке области осадки будут сильными. В отдельных районах возможны метели. На дорогах прогнозируют гололедицу и снежные заносы. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске днем воздух прогреется до −4, −6°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду.