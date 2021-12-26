В Челябинской области прогнозируют снегопады и метели

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде

В понедельник, 27 декабря, непогода продолжит бушевать в Челябинской области. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре и метелях. При этом температура воздуха заметно повысится.

В ночь на понедельник в регионе столбики термометров опустятся до −13, −18°C, при прояснении ожидается понижение температуры до −18, −23°C, на крайнем западе ртутные столбики покажут до −8°C. Облачно с прояснением, снег, местами сильный, в отдельных районах метели. На дорогах гололедица, местами сильная. Днем температура воздуха составит −4, −9°C, в низинах похолодает до −12°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −14, −16°C. Облачно, снег, временами сильный. На дорогах гололедица. Днем потеплеет до −6, −8°C. Небольшой снег, слабая метель. Гололедица. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области продлило штормовое предупреждение и напомнило южноуральцам о том, что в непогоду не следует отправляться в дальний путь на личном автомобиле. Если поездку не отменить, следует подготовиться к вождению в экстремальных условиях и взять с собой запас еды и топлива.