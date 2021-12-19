В Челябинской области прогнозируют снегопады и гололед

Температура воздуха в регионе будет нулевой

Сегодня, 19 декабря, в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются снег, метели и гололедица.

Сегодня днем в регионе столбики термометров покажут 0, −5°C. Облачно, небольшой снег, местами умеренный, слабые метели. Возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют облачную погоду и небольшой снег. Температура воздуха составит −1, −3°C. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.