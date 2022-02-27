В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и туманы

На дорогах будет гололедица

Сегодня, 27 февраля, в Челябинской области ожидаются туманы и мокрый снег с дождем. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице и изморози.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −10°C, в низинах значительно холоднее — до −20°C. Днем воздух прогреется до −1, +4°C, на юге будет до −6°C. Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем также возможны слабые осадки. Утром температура воздуха составит −11°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.

По данным ЕДДС Челябинской области, сильное отложение изморози может может привести к отключению электроэнергии из-за аварий на линиях электропередач.

