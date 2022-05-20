В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и сильный ветер

Столбики термометров покажут около +10°C

В предстоящие выходные, 21 и 22 мая, в Челябинской области ожидается понижение температуры и снег с дождем. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в Челябинской области прогнозируют порывистый ветер.

В ночь на субботу в регионе обещают от +2 до +7°C, в горах и низинах будет холоднее — синоптики прогнозируют заморозки до −3°C. Днем воздух прогреется незначительно — от +6 до +11°C. Облачная погода, дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом. В отдельных районах области обещают грозы. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся от +4 до +6°C, днем поднимутся от +6 до +8°C. Облачно, дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье, 22 мая, также прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5°C, местами ожидаются заморозки до −3°C. В горах синоптики обещают дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит от +8 до +13°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на воскресенье ожидается от +2 до +4°C, днем потеплеет от +10 до +12°C. Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.