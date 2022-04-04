В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и штормовой ветер

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

Во вторник, 5 апреля, в Челябинской области прогнозируют понижение температуры и снег с дождем. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили о штормовом ветре.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит +1, +6°C, при прояснении похолодает до −3°C. Днем потеплеет до +5, +10°C, в горах столбики термометров покажут 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики достигнут +1, +3°C. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +6, +8°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение и напомнило южноуральцам о том, как защититься от сильного ветра:

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Также следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.