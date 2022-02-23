В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер

Температура воздуха будет плюсовой

В четверг, 24 февраля, в Челябинской области продолжит бушевать непогода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются дождь со снегом, метели и сильный ветер.

Предстоящей ночью в Челябинской области температура воздуха составит −1, −6°C, при прояснении похолодает до −11°C. Небольшой, мокрый снег, в горах умеренный, на крайнем западе осадки будут сильными. Днем ртутные столбики поднимутся до 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и снега, в горах до умеренных. В отдельных районах ожидаются метели. Гололед. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью столбики термометров достигнут −3, −5°C. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Днем потеплеет до +2, +4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.