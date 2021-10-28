В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер

Южноуральцев предупредили о гололедице на дорогах

В пятницу, 29 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается небольшой снег. Предстоящей ночью в регионе похолодает до −8°C, днем потеплеет до +6°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В ночь на пятницу в регионе столбики термометров покажут 0, −5°C, про прояснении похолодает до −8°C. Днем потеплеет до +1, +6°C, на севере региона будет холоднее — до −2°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде снега, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не ожидается. Ртутные столбики опустятся до 0, −2°C. Днем пройдет дождь со снегом. Воздух прогреется незначительно — до +2, +4°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.