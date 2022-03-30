В Челябинской области прогнозируют снег с дождем и гололед

В отдельных районах возможны туманы

В четверг, 31 марта, в Челябинской области прогнозируют снег с дождем и потепление до +7°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами возможны туманы.

В ночь на четверг в регионе ожидается понижение температуры до −3, +2°C, в горах будет прохладнее — до −8°C. Днем столбики термометров покажут +2, +7°C. Облачно с прояснениями, местами снег с дождем. Возможны туманы. Гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ртутные столбики опустятся до −1, −3°C. Днем воздух прогреется до +2, +4°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.