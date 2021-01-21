В Челябинской области прогнозируют снег и похолодание до –30 градусов

Днем 22 января в отдельных городах региона потеплеет до –13 градусов

В пятницу, 22 января, в Челябинской области вновь похолодает до −30 градусов. Днем будет чуть теплее, однако синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о том, какую погоду ждать в последний рабочий день на этой неделе, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на пятницу в Челябинской области ожидается −20, −25 градусов, при прояснении похолодает до −30 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до −13, −18 градусов, в низинах будет чуть холоднее — до −21 градуса. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 22 января похолодает до −23, −25 градусов. Днем будет чуть теплее — до −15, −17 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

Уже по традиции редакция Первого областного информационного агентства оценила вероятность отмены занятий в южноуральских школах 22 января. Стоит ли детям учить уроки на пятницу — читайте в нашем материале.