В Челябинской области прогнозируют снег и гололедицу

Столбики термометров в регионе покажут до –1°C

В пятницу, 17 декабря, в Челябинской области пройдет небольшой снег. В целом погода будет облачной и теплой. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре и гололедице.

В ночь на пятницу в регионе столбики термометров покажут −4, −9°C, при прояснении температура воздуха опустится до −13°C. Днем воздух прогреется до −1, −6°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах осадки будут умеренными. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, возможны осадки в виде слабого снега. В ночные часы ртутные столбики опустятся до −6, −8°C, днем потеплеет до −1, −3°C. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.