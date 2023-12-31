В Челябинской области прогнозируют снег 31 декабря

Возможен порывистый ветер

Последний день 2023 года в Челябинской области будет снежным, но нехолодным: где-то температура поднимется до +1 градуса. Местами возможен порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Днем 31 декабря в Челябинской области температура будет варьироваться от −4 до −9 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до +1 градуса. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В горах осадки будут умеренными. Местами слабые метели. На дорогах гололед. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня синоптики обещают небольшой снег. Температура воздуха составит −5...-7 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Прогноз погоды в новогоднюю ночь будет опубликован во второй половине дня.