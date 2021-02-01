В Челябинской области прогнозируют сильный ветер, снег с дождем и потепление до +2 градусов

Также синоптики предупреждают о гололедице и туманах

Говорят, у природы нет плохой погоды, но если на календаре разгар рабочей недели и выйти на улицу необходимо, а за окном порывистый ветер, снег с дождем и гололед — такую погоду хорошей не назовешь. Но именно такой она будет во вторник, 2 февраля, в Челябинской области. Рассказываем подробнее.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в ночь на 2 февраля в регионе столбики термометров опустятся до −6, −11 градусов, на крайнем западе ожидается до −2 градусов, при прояснении — до −16 градусов. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туманы, гололедица, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах. Днем столбики термометров покажут −3, +2 градуса. Ветер от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя, утром туманы, гололедица.

В Челябинске в ночь на вторник осадков не ожидается, но днем синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, а также местами гололедицу. Температура воздуха ночью опустится до −9, −11 градусов, днем потеплеет до −1, +1 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендовали органам местного самоуправления в случае ухудшения обстановки привести все необходимые силы в режим функционирования «повышенная готовность». Подробнее об этом читайте здесь.