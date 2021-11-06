В Челябинской области прогнозируют штормовой ветер и снег с дождем

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение

В воскресенье, 7 ноября, в Челябинской области прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются снег с дождем, гололедица и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +1, −4°C, днем потеплеет до 0, +5. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. В отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье ртутные столбики покажут 0, −2°C, днем воздух прогреется до +2, +4°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило о том, как защититься от сильного ветра.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,— напомнили в ведомстве.

Также в МЧС напомнили о том, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.