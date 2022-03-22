В Челябинской области объявили экстренное предупреждение о непогоде

Синоптики прогнозируют штормовой ветер и гололед

В среду, 23 марта, в Челябинской области прогнозируют потепление до +5°C и штормовой ветер. Как сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах региона ожидаются небольшой снег и метели.

Предстоящей ночью в Челябинской области обещают до −4, −9°C, в низинах похолодает до −14°C. Днем столбики термометров покажут 0, +5°C. Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах прогнозируют метели. Гололед. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики опустятся до −5, −7°C. Переменная облачность, слабый снег. Днем воздух прогреется до +2, +4°C. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, как защититься от сильного ветра.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах жилых домов. Не стоит прятаться около стен зданий. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— уточнили в ведомстве.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, к четвергу, 24 марта, непогода стихнет. Следите за обновлениями на нашем сайте.