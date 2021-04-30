В Челябинской области прогнозируют шквалистый ветер и дожди

Температура воздуха в регионе не поднимется выше +15°C

Сегодня, 30 апреля, в Челябинской области обещают дождливую и ветреную погоду. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Подробнее о погоде в последний рабочий день рассказали в областном гидрометеоцентре.

Сегодня синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Столбики термометров утром покажут +3°C, днем значительно потеплеет — до +10, +15°C, в горах — до +6°C. Ветер западный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске 30 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В утренние часы ртутные столбики опустятся до +1°C, днем воздух прогреется до +10, +12°C. Ветер западный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.

В МЧС южноуральцам напомнили о том, что при шквалистом ветре опасно стоять под деревьями, рекламными щитами, около стен домов и остановок общественного транспорта. Переждать непогоду лучше в подъездах жилых домов.

