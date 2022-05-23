В Челябинской области прогнозируют резкое потепление

При этом в регионе сохранится дождливая погода

Во вторник, 24 мая, в Челябинской области существенно потеплеет: температура воздуха в регионе поднимется до +25°C. При этом ожидаются дожди, грозы и туманы. Синоптики областного Гидрометеоцентра рассказали журналисту ИА «Первое областное» о причинах резкого изменения погоды.

«С юго-запада подходит очередной циклон и связанные с ним теплые фронты. Челябинская область попадает в теплый сектор данного циклона, и в связи с этим температура воздуха существенно повышается», — прокомментировали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в регионе столбики термометров покажут от +4 до +9°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +1°C. Днем воздух прогреется от +20 до +25°C, при этом в горах и низинах температура воздуха составит от +15 до +20°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах области ожидаются туманы. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся от +7 до +9°C, днем поднимутся от +20 до +22°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.