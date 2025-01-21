В Челябинской области прогнозируют резкое понижение температуры 21 января

Почти повсеместно пройдет снег

Сегодня, 21 января, температура воздуха в Челябинской области резко снизится, местами до −15°C. В ряде городов и районов день выдастся снежным и ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут от −8 до −10°C. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, около 7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске составит −10°C. Преимущественно пасмурно. Ветер северо-западный, до 9 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе поднимутся до −11°C. День выдастся хмурым. Ветер северо-западного направления, около 8 метров в секунду.

Южноуральск с утра накроет снегопад, после осадки немного ослабнут. Отметка на градуснике установится в пределах от −11 до −13°C. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

В Бакале ожидается около −15°C. Снег. Ветер северо-западного направления, до 9 метров в секунду.

В целом в регионе будет от −6 до −11°C, при прояснении показания термометров достигнут −16°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах синоптики прогнозируют умеренные осадки. Локально метели. В горах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.