В Челябинской области прогнозируют резкое похолодание

Синоптики обещают в регионе небольшой снег

В четверг, 23 декабря, в Челябинской области резко похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, понижение температуры связано с ростом атмосферного давления.

«С завтрашнего дня осадки начнут ослабевать и постепенно прекратятся, атмосферное давление начнет расти, ветер перейдет на северо-западный и температура начнет понижаться. Ночью ожидается −18−23°C, в горах и низинах −25…−30°C, днем −8…−13°C, в горах и низинах до −18°C», — прокомментировала главный синоптик челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Действительно, предстоящей ночью в регионе похолодает до −15, −20°C, при прояснении столбики термометров опустятся до −27°C. Днем температура воздуха составит −7, −12°C, в низинах до −17°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в четверг также пройдет небольшой снег. В ночные часы столбики термометров покажут −18, −20°C, днем воздух прогреется до −10, −12°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.