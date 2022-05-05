В Челябинской области прогнозируют резкое похолодание и штормовой ветер

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

В пятницу, 6 мая, в Челябинской области прогнозируют резкое похолодание. Ночью в отдельных районах пройдет снег. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

«Сегодня мы ожидаем прохождение холодного фронта, Челябинская область окажется в тылу циклона. В связи с этим ожидается похолодание. Ночью в отдельных районах пройдет снег, днем осадков не будет»,— объяснила начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Действительно, согласно прогнозу, предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до 0, +5°C, местами возможны заморозки до −5°C. В отдельных районах пройдет небольшой дождь, переходящий в снег, в горах временно установится снежный покров. Днем воздух прогреется до +8, +13°C. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы могут достигать от 17 до 22 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу прогнозируют +1, +3°C, возможен слабый дождь. Днем синоптики обещают потепление до +9, +11°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Региональное МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило правила поведения на улице при сильном ветре:

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям»,— уточнили в ведомстве.

Также южноуральцам напомнили о важности соблюдения противопожарных правил.