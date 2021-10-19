В Челябинской области прогнозируют резкое похолодание и дождь со снегом

Синоптики предупреждают южноуральцев о гололедице и сильном ветре

В среду, 20 октября, погода в Челябинской области резко ухудшится. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дождь со снегом, гололед и отложение мокрого снега на проводах. Также ожидается порывистый ветер.

«По территории Челябинской области пройдет холодный фронт, над восточными районами региона образуется молодой циклон, давление будет падать. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, которые будут усиливаться», — рассказала ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

По данным синоптиков, в предстоящую среду температура воздуха в ночные часы составит 0, +5°C, днем столбики термометров достигнут +6, +11°C, в горах будет заметно холоднее — до +2°C. Облачно с прояснением, днем осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог будет гололедица, в горах сильная. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, местами пройдут дожди, переходящие в снег. В ночные часы столбики термометров покажут +3, +5°C, днем воздух прогреется незначительно — до +7, +9°C. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.