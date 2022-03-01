В Челябинской области прогнозируют резкий перепад температур

На дорогах ожидается гололед

В среду, 2 марта, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусный перепад температур. Ночью ожидается похолодание до −23°C, днем потеплеет до +5°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают солнечную погоду без осадков.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −10, −15°C, в низинах ожидается до −18, −23°C. Днем столбики термометров поднимутся до 0, +5°C, на юге будет прохладнее — до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможны туманы. Изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −11, −13°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.