В Челябинской области прогнозируют резкие перепады температур

Ночью в горах похолодает до -2°C, днем воздух прогреется до +22°C

В предстоящий понедельник, 30 августа, в Челябинской области разница между дневными и ночными температурами составит 20°C: ночью возможны заморозки до −2°C, днем потеплеет до +22°C, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинской области, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут +2, +7°C, в горах и низинах похолодает до −2°C. Днем воздух прогреется до +17, +22°C. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске осадки также не прогнозируют. В ночные часы похолодает до +5, +7°C, днем потеплеет до +17, +19°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Предстоящая неделя преподнесет жителям Челябинской области немало сюрпризов: по данным сервиса «Яндекс.Погода», в начале недели синоптики прогнозируют до +16°C, в середине столбики термометров поднимутся до +27°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.