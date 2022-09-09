В Челябинской области прогнозируют прохладные и дождливые выходные

В отдельных районах синоптики прогнозируют порывистый ветер

В предстоящие выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинской области ожидаются небольшие дожди. Потепления синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске в субботу будет облачно с прояснением, пройдет слабый дождь. Ночью похолодает до +3, +5°C, днем воздух прогреется до +13, +15°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области ночью обещают от +1 до +6°C, при пояснении заморозки до −3°C. Днем потеплеет от +10 до +15°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшой дождь, в южных до умеренного. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинске синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. В ночные часы ожидается от +4 до +6°C, днем столбики термометров поднимутся до +12, +14°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области 11 сентября также пройдут небольшие дожди. В ночные часы температура опустится до +1, +6°C, возможны заморозки до −3°C. Днем ожидается до +9, +14°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.