В Челябинской области прогнозируют прохладную погоду и небольшой снег

В областном центре осадков не ожидается

Сегодня, 9 января, в Челябинской области похолодает до −17°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер и небольшой снег.

Днем в регионе столбики термометров покажут −12, −17°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ртутные столбики поднимутся до −12, −14°C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснением, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.