В Челябинской области прогнозируют прохладную погоду и небольшие дожди

Утром в регионе возможен дождь с мокрым снегом

Сегодня, 1 октября, жителям Челябинской области, выходя из дома, необходимо захватить с собой зонтики: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут небольшие дожди.



Сегодня утром в Челябинской области ожидается небольшой дождь, возможно, с мокрым снегом. Столбики термометров покажут около +1°C. Днем также возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до +4, +9°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, временами небольшие осадки. Утром ртутные столбики покажут около 0°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.