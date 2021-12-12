В Челябинской области прогнозируют прохладную погоду и гололедицу

Осадков не ожидается

Сегодня, 12 декабря, в Челябинской области прогнозируют порывистый ветер и гололедицу. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до −16°C.

Сегодня днем в регионе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит −7, −12°C, в низинах будет холоднее — до −16°C. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем воздух прогреется до −7, −9°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.