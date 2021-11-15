В Челябинской области прогнозируют прохладную погоду без осадков

Днем столбики термометров покажут до -10°C

Сегодня, 15 ноября, в Челябинской области резко похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем столбики термометров покажут до −10°C. Осадков не прогнозируют.

В понедельник утром в регионе температура воздуха составит около −11, −16°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −5, −10°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −13°C. Днем столбики термометров поднимутся до −6, −8°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.