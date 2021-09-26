В Челябинской области прогнозируют прохладную и ветреную погоду

Местами пройдут небольшие дожди

Предстоящая неделя в Челябинской области начнется с дождей, сильного ветра и похолодания. По данным синоптиков областного гидрометеоцентра, в понедельник днем, 27 сентября, столбики термометров покажут до +10°C.

В Челябинской области и ночью, и днем прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшие дожди. В ночные часы ртутные столбики покажут 0, +3°C, при прояснении возможны заморозки до −2°C. Днем воздух прогреется незначительно — всего до +5, +10°C. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 0, +2°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю в регионе будет пасмурная и прохладная погода. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.