В Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +8 градусов и порывистый ветер

Осадков не будет

Сегодня, 4 ноября, в Челябинской области обещают потепление до +8 градусов. Но только на юге региона, на остальной территории температура будет ниже. Осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске прогнозируют около 0°C, днем потеплеет до +3°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около 0°C, местами температура будет колебаться от минусовых до плюсовых значений. Днем обещают преимущественно облачную погоду без осадков и от 0 до +5°C, в южных районах воздух прогреется до +8°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.