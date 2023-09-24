В Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +23 градусов и порывистый ветер

Утром возможны туманы

Сегодня, 24 сентября, день в Челябинской области будет теплым: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +23 градусов. При этом в регионе будет ветрено. Рассказываем подробнее.

В Челябинске сегодня днем воздух прогреется до плюс 21 — 23 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления 4 — 9 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северного направления до 2,5 метра в секунду.

В Златоусте синоптики обещают плюс 14 — 17 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный до 3,2 метра в секунду.

Тепло до +21 градуса ожидается в Верхнем Уфалее. День будет ясным.

В Троицке сегодня потеплеет до +22 градусов. Утром и днем будет облачно с прояснением, к вечеру прояснится.

В целом в большинстве городов Челябинской области сегодня будет плюс 18 — 23 градуса. Переменная облачность, без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер западного направления 3 — 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.