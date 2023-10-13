В Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +10 градусов и сильный ветер

Местами сохранится холодная погода и пройдет снег

Сегодня, 13 октября, в Челябинской области местами пройдет мокрый снег. В отдельных районах ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в городах и районах будет варьироваться в пределах от −2 до +10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области утром будет около +4 градусов, местами ниже. В дневные часы воздух прогреется до +5…+10 градусов, при этом в некоторых городах горнозаводской зоны сохранится минусовая температура. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы прогнозируют +3 градуса, днем потеплеет до +8…+10 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.