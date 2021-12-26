В Челябинской области прогнозируют потепление, метели и штормовой ветер

Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле

Сегодня, 26 декабря, в Челябинской области прогнозируют метели и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют потепление.

Этим утром столбики термометров покажут около −25°C. Днем воздух прогреется до −10, −15°C, в горах потеплеет до −5°C. Облачная погода, небольшой снег, на крайнем западе ожидается снегопад. В отдельных районах прогнозируют метели. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит −22°C, днем потеплеет до −10, 12°C. Облачно, небольшой снег, возможны слабые метели. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Если поездку не отменить, следует подготовиться к вождению в экстремальных условиях и взять с собой запас топлива и еду. Мобильный телефон должен быть заряжен и исправен.