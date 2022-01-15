В Челябинской области прогнозируют потепление и снегопады

Местами в регионе синоптики обещают штормовой ветер

Сегодня, 15 января, в Челябинской области прогнозируют снегопады, метели и штормовой ветер. По данным синоптиков регионального Гидрометеоцентра, южноуральцев ожидает значительное потепление.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −19°C. Днем потеплеет до −6, −11°C, на юге до −2, −7°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах возможны метели. Утром на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют снег и метели. Температура воздуха в утренние часы опустится до −18°C, днем воздух прогреется до −8, −10°C. Ветер южный, юго-восточный от 8 до 13 метров в секунду.