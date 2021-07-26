В Челябинской области прогнозируют потепление до +27°C и дожди

На севере региона возможны грозы

Во вторник, 27 июля, в Челябинской области воздух прогреется до +27°C. На севере региона пройдут небольшие дожди, возможны грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ночью прогнозируют переменную облачность, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +9, +11°C, днем потеплеет до +22, +24°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ртутные столбики опустятся до +7, +12°C, в низинах заметно похолодает — до +2°C. Днем в северной половине области возможны кратковременные дожди, местами грозы. Столбики термометров покажут +19, +24°C, на крайнем юге воздух прогреется до +27°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14 метров в секунду, в горах — до 18 метров в секунду.