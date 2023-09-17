В Челябинской области прогнозируют потепление до +23 градусов и утренние туманы

Местами пройдут небольшие дожди

В понедельник, 18 сентября, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +23 градусов. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди и туманы. Ветер будет слабым. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится чуть ниже, чем в предыдущие дни, — до плюс 7 — 9 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске будет малооблачно, без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 — 19 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.

В Златоусте температура воздуха не поднимется выше +16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

До +20 градусов потеплеет в Верхнем Уфалее. Также без дождей.

В целом в регионе в ночные часы ожидается плюс 4 — 9 градусов, в горах и низинах похолодает до +1 градуса. Переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 18 — 23 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Утром возможны туманы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.