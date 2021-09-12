В Челябинской области прогнозируют потепление до +20°C

В некоторых районах региона пройдут небольшие дожди

Прохладные выходные в Челябинской области сменятся более теплыми буднями. В понедельник, 13 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают потепление до +17°C, на юге столбики термометров покажут до +20°C. Однако ночью ожидаются заморозки.

В ночь на понедельник осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха опустится до +1, +6°C, при прояснении будут заморозки до −4°C. Днем местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +12, +17°C, на юге потеплеет до +20°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается. В ночные часы ртутные столбики покажут +2, +4°C, днем — до +14, +16°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», к середине недели в регионе потеплеет до +23°C, затем столбики термометров резко опустятся вниз — до +9°C. Во второй половине неделе зарядят дожди. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.